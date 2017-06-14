Замначальника Генштаба: Азербайджанский народ не смирится с оккупацией

2017-06-14 11:30 | www.oxu.az | 2

«Апрельские бои показали, что азербайджанский народ и государство не смирятся с оккупацией, во что бы то ни стало восстановят свою территориальную целостность».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил Азербайджана, начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования, генерал-лейтенант Низам Османов.

Он заявил, что в апреле прошлого года азербайджанская армия, предотвращая провокации, нанесла сокрушительные удары по врагу:

«Это еще раз продемонстрировало силу нашей армии. На освобожденных в результате этих боев землях до сих пор развевается азербайджанский флаг».

А.М.

