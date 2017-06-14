Терминалы обмена валют будут установлены в центрах обслуживания почты Азербайджана

2017-06-14 17:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Платежные терминалы e-GovPay с функцией обмена валют в ближайший месяц будут установлены в центрах обслуживания граждан - Şəbəkə ООО Azerpoct, сообщил Trend источник на IT-рынке Азербайджана.

Терминалы обмена валют будут функционировать в центрах Şəbəkə расположенных в Ясамальском, Хазарском районах города Баку, а также в здании Главпочтамта. Посредством терминалов e-GovPay можно также производить оплату коммунальных услуг, услуг связи, интернет и т.д.

Число терминалов будет увеличена по мере открытия новых центров Şəbəkə. В ближайшее время центры Şəbəkə будут открыты в Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку, а также в Сумгайыте.

К осени платежные терминалы e-GovPay с функцией обмена валют, как сказал ранее источник, будут установлены в общественных местах и в торговых объектах Баку, а также в телекоммуникационных узлах государственных операторов связи, что является альтернативным вариантом, позволяющим гражданам производить оплату услуг связи, так как согласно Закону "О безналичных расчетах", сами операторы не имеют полномочий по приему платежей.

(Автор: Гусейн Велиев)

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