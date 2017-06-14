Президент Ильхам Алиев: Восстановление села Джоджуг Марджанлы - поистине историческое событие (версия 2)

2017-06-14 17:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня день восстановления села Джоджуг Марджанлы, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения села Джоджуг Марджанлы и встречи с членами семьи Огтая Хазиева.

"Сегодня в жизни нашей страны знаменательный день. Исторический день. Сегодня день восстановления села Джоджуг Марджанлы. Я поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим прекрасным событием. Восстановление села Джоджуг Марджанлы поистине историческое событие. Вы, люди, живущие в этом селе, хорошо знаете его историю. Теперь весь Азербайджан знает историю села Джоджуг Марджанлы. Весь мир знает Джоджуг Марджанлы. Это село занимает особое место в истории Азербайджана. Вы хорошо знаете, что село Джоджуг Марджанлы всего несколько месяцев находилось под армянской оккупацией. В течение нескольких месяцев армянские оккупационные силы полностью разрушили село, разрушили все здания. То есть село Джоджуг Марджанлы является живым свидетелем зверств армян", - сказал Президент Азербайджана.

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