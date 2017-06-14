Президент Азербайджана: «Мы вернемся на оккупированные земли»
2017-06-14 17:47 | www.apa.az | 3
«Мы вернемся на оккупированные земли».
Как сообщает АПА, об этом сегодня во время встречи с группой курсантов военных школ в селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава государства отметил, что апрельские бои прошлого года еще раз доказали это: «Вы также встанете на защиту азербайджанских земель и должны быть готовы освободить наши территории».
Президент Азербайджана пожелал воинам азербайджанской армии новых побед.