Президент Азербайджана: «Мы вернемся на оккупированные земли»

2017-06-14 17:47 | www.apa.az | 3

«Мы вернемся на оккупированные земли».

Как сообщает АПА, об этом сегодня во время встречи с группой курсантов военных школ в селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что апрельские бои прошлого года еще раз доказали это: «Вы также встанете на защиту азербайджанских земель и должны быть готовы освободить наши территории».

Президент Азербайджана пожелал воинам азербайджанской армии новых побед.