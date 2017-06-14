Мовсума Самедова переведут в Гобустанскую тюрьму

2017-06-14 17:50 | www.apa.az | 3

Сегодня в Гарадагском районном суде было рассмотрено представление об изменении меры пресечения председателю Исламской партии Азербайджана (ИПА) Мовсуму Самедову.

Об этом АПА сообщил адвокат Ялчин Иманов. По его словам, на процессе под председательством судьи Рашада Мамедова был зачитан приговор. Суд удовлетворил представление. М.Самедов проведет 3 года в тюрьме закрытого типа.

Отметим, начальник исправительного учреждения №13 Рауф Мамедов направил представление в Гарадагский районный суд и заявил, что лидер Исламской партии Азербайджана (ИПА) Мовсум Самедов вел радикальные религиозные беседы.

Начальник тюрьмы попросил поместить М.Самедова в Гобустанскую тюрьму закрытого типа на 3 года.

Напомним, по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Мовсум Самедов в 2011 году был лишен свободы сроком на 12 лет. Он обвинялся в попытке государственного переворота и незаконном хранении оружия.