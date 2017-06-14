Начальник Гёйгёльского райотдела полиции освобожден от занимаемой должности

2017-06-14 11:50 | www.oxu.az | 2

Начальник Гёйгёльского районного отделения полиции Бахадур Шукюров освобожден от занимаемой должности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, приказом министра внутренних дел Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова, начальник Гёйгёльского районного отделения полиции Бахадур Шукюров и сотрудники отдела – офицер и два сержанта освобождены от занимаемой должности.

Бахадур Шукюров в 2015 году был освобожден от должности начальника Агсуинского районного отделения полиции и назначен начальником Гёйгёльского районного отделения полиции. На его место пока никто не назначен.

В отделении полиции района подтвердили данный факт.

Э.А.

