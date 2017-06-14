Саудовская Аравия может урегулировать катарский кризис - секретарь президента Турции

2017-06-14 17:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия может урегулировать катарский кризис, сказал Trend руководитель пресс-службы президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, ожидается, что президент Турции для решения кризиса в Катаре проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Калын отметил, что Турция также намерена привлечь больше посредников для решения данного конфликта.

Касательно размещения турецкой военной базы на территории Катара Калын сказал, что власти Саудовской Аравии были проинформированы об этом заранее.

Сегодня глава МИД Турции Чавушоглу посетит Катар, а затем Саудовскую Аравию.

Глава внешнеполитического ведомства Турции встретится с официальными лицами Катара и обсудит ситуацию в регионе.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Как заявил ранее Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром и призывает к продолжению диалога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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