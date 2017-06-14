Волшебное звучание тара Кямала Нуриева в органном зале (ФОТО)

2017-06-14 17:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел соло-концерт исполнителя на таре Кямала Нуриева, организованный телеканалом Mədəniyyət (Культура), Азербайджанским телевидением и радио и Государственной филармонией имени Муслима Магомаева при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана, сообщает Trend Life.

Кямал Нуриев выступил в сопровождении заслуженного коллектива Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова при Азербайджанском государственном телевидении и радио. Художественный руководитель и главный дирижер – Фаиг Садыгов. Концерт прошел в Зале камерной и органной музыки Филармонии, которое отличается уникальной акустикой, за что особо ценится среди профессионалов. Это придавало звучанию тара особое волшебство при исполнении произведений национальных классиков Гаджи Ханмамедова, Джахангир Джахангиров, Адиля Бабирова и Гасана Рзаева, сопровождавшиеся овациями зрительного зала.

Азербайджанское искусство игры на таре и мастерство его изготовления включено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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(Автор: Вугар Иманов)