Президент: «Строительство армии – самый приоритетный вопрос для руководства Азербайджана»

2017-06-14 18:06 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом сегодня во время встречи с группой курсантов военных учебных заведений в селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что Джоджуг Марджанлы было освобождено в результате успешной контратаки азербайджанской армии: «Сегодня азербайджанская армия одна из сильных в мире. Строительство армии – самый приоритетный вопрос для руководства Азербайджана. За последние годы были достигнуты большие успехи в этом направлении.

Материально-техническое обеспечение нашей армии находится на самом высоком уровне. Закупается самые необходимые современные виды вооружения, техника. В то же время в нашей стране производится разная продукция военного назначения. Боеспособность армии повышается, дисциплина на высоком уровне. Именно благодаря этому в апреле прошлого года азербайджанская армия дала достойный ответ на армянскую провокацию. Была освобождена часть территорий трех районов. На этих землях вновь был поднят флаг Азербайджана. В результате успешной операции в это село возвращается новая жизнь, возвращаются переселенцы. Они более 20 лет мечтали вернуться на родную землю, к родным очагам. Уверен, что сотни молодых людей не видели Джоджуг Марджанлы. Но они мечтали вернуться сюда. Этот день настал».

Президент Ильхам Алиев сообщил, что сегодня Джоджуг Марджанлы восстанавливается, построена мечеть по образцу Шушинской мечети, на новом этапе дополнительно будет построено 100 домов: «Жители села Джоджуг Марджанлы вернутся на свои земли. А вы, как молодые офицеры, встанете на защиту наших земель».