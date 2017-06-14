Представительство ЕС в Азербайджане: Переговоры по новому соглашению в Баку прошли успешно

2017-06-14 18:16 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом заявил глава политического отдела представительства Евросоюза в Азербайджане Денис Даниилидис. Он сказал, что обе стороны привержены скорейшему достижению договоренности по соглашению: «На сегодняшних переговорах некоторые вопросы уже были согласованы. Есть необходимость в согласовании еще ряда вопросов. Дата проведения очередной встречи пока неизвестна. Однако азербайджанская сторона хочет, чтобы очередное заседание было проведено в Брюсселе в августе, до начала летних каникул».