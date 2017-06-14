Expressbank завершил 2016 год с прибылью

2017-06-14 12:00 | www.oxu.az | 3

В соответствии с требованиями законодательства, Expressbank опубликовал годовой аудиторский отчет на официальном сайте банка www.expressbank.az.

Согласно итогам 2016 года, совокупные активы Expressbank-а составляют 286 млн AZN, совокупный капитал - 142,4 млн AZN. Согласно отчету, Банк завершил 2016 год с чистой прибылью в 477 тыс AZN.

Следует отметить, что в течение последних 2-х лет, несмотря на изменение экономической ситуации, рейтинг ОАО Expressbank со стороны агентства Fitch Ratings остается неизменным на уровне «B»-стабильный. Это еще раз свидетельствует о финансовой устойчивости банка.

Expressbank предлагает своим клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Здесь предлагаются потребительские кредиты в национальной валюте на основе выгодных условий, различные виды вкладов в качестве стабильного и надежного источника дохода, удобные и быстрые денежные переводы, банковские карты на платной и бесплатной основе, расчётно-кассовые услуги на основе приемлемых тарифов.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр «132», воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.