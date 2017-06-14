Азербайджанские пограничники задержали 379 находившихся в розыске человек

2017-06-14 12:07 | www.oxu.az | 2

В мае текущего года сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана за нарушение государственной границы были задержаны 32 человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

Среди нарушивших границу 13 граждан Азербайджанской Республики, 7 - Узбекистана, 6 – Бангладеш, 2- Российской Федерации, по одному гражданину из Исламской Республики Иран, Молдовы, Пакистана, Алжира.

За нарушение правил режима государственной границы в 949 случаях были задержаны 1253 человека, в их отношении были приняты соответствующие меры.

В результате мероприятий по борьбе с преступностью сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана были задержаны 379 находившихся в розыске человек.

В результате проведенных в течение месяца мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было обнаружено и изъято 951,3 г. наркотических средств.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ГПС под условным названием «Хаш-хаш-2017», на приграничных территориях Загатальского и Шамкирского районов были обнаружены и уничтожены 15873 куста наркотических растений.

В рамках мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью за прошлый месяц было изъято контрабандных товаров общей стоимостью примерно 184 тысячи 378 манатов, в том числе 1 пневматический пистолет, 376 пачек пиротехники, 7 лодок, 43 500 долларов США, 10 000 Евро, 4528 пачек сигарет, 208 мобильных телефонов, 3914 различных лекарственных препаратов, 7 брошюр с изображениями Армении, спиртные напитки, промышленные и сельскохозяйственные товары.

Мероприятия по надежной охране государственной границы продолжаются.

A.M.