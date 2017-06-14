Международная ассоциация Транскаспийского транспортного маршрута договорилась о сотрудничестве с Китаем (ФОТО)

2017-06-14 17:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в рамках заседания участников коридора в Астане подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией транспорта и коммуникаций Китая, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", распространенном в среду.

В рамках заседания, в котором принимали участие представители ЗАО, был организован круглый стол на тему "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение эффективности и конкурентоустойчивости перевозок по ТМТМ".

"К участию в круглом столе присоединились до 80 представителей железнодорожных ведомств Казахстана, Китая, Украины, Польши, Турции, Азербайджана, Грузии, Литвы, Латвии, а также портовых, судоходных и логистических компаний. Участникам форума была предоставлена информация по ТМТМ, его преимуществам, текущему состоянию и перспективам развития. Было отмечено, что данный маршрут отличается стабильностью и постоянством. Участники также обсудили возможности расширения портовой и железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По итогам обсуждений учредители Международной ассоциации ТМТМ и Ассоциация транспорта и коммуникаций Китая подписали меморандум о сотрудничестве.

На повестку заседания были также вынесен вопрос определения конкурентоустойчивых тарифов по перевозке контейнеров через черноморские порты Болгарии, Румынии и Украины.

"По итогам заседания ожидается подписание протокола", - говорится в информации.

Как сообщила Trend глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги", решением общего собрания ООО "ПКП Металлургическая ширококолейная дорога" была утверждена в качестве ассоциативного члена ТМТМ.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

(Автор: Максим Цурков)

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