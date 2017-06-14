Министр: В Азербайджане активно идут реформы в области труда и социальной защиты

2017-06-14 18:27 | www.apa.az | 2

«В Азербайджане полным ходом идут реформы в сфере занятости».

Как сообщает АПА, об этом заявил в Женеве министр труда и социальной защиты населения республики Салим Муслимов.

С. Муслимов принимает участие в 106-й сессии Международной конференции труда, высшего органа Международной организации труда (МОТ). О главных направлениях реформ министр рассказал в интервью советнику по связям с общественностью Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольге Богдановой, которая освещает работу Конференции.

- Господин министр, если увязать то, что Вы говорили с повесткой дня Конференции, то в первую очередь мне хотелось бы спросить про стратегию экологического развития, развития «зеленой» экономики, которая принята в вашей республике. Не могли бы Вы более подробно рассказать об этом?

- Спасибо за Ваши слова. Мы хотели за пять минут раскрыть всю сущность тех реформ в области труда и социальной защиты, которые осуществляются в нашей стране, и донести до участников заседания главные направления этих реформ.

Сфера труда сегодня в Азербайджане – одна из важнейших сфер, где проводится очень много реформ. Это связано с тем, что у нас страна с молодым населением. Как я сказал в выступлении, 27 процентов нашего населения это молодежь, с 14 до 29 лет. Это очень большой процент. По этому показателю мы обошли даже такую страну в СНГ, как Таджикистан. Это связано с большой рождаемостью за последние тринадцать лет. Наблюдается прямая зависимость рождаемости от социально-экономической ситуации в стране. Если в 2013 году в стране было зарегистрировано 40 тыс. браков, то в 2012 году это было уже 80 тысяч. То есть увеличилось в два раза. Конечно, если мы возьмем количество детей по последовательности рождаемости – то есть первый, второй, третий, четвертый ребенок – в последние годы число детей, которые рождаются третьими, четвертыми, пятыми (в семье) резко уменьшилось. Но зато количество первых и вторых детей очень возросло – в два-три раза. Из-за этого прирост населения – 1,3 процента ежегодно за последние 10 лет.

- А Вы знаете, что у социологов второй ребенок называется «социальным»? Если первый ребенок такой «эмоциональный», «биологический», то второй – социальный. Это осознанное решение семьи, которая чувствует себя достаточно уверенно для того, чтобы завести второго ребенка. Это говорит о том, что молодые семьи чувствуют себя уверенно в плане социальной защиты.

- Слава богу, на первом месте по «удельному весу» среди общего числа новорожденных именно второй ребенок. Конечно, мы бы хотели, чтобы в наших семьях было больше детей: три, четыре, пять. Но с другой стороны, для того, чтобы семьи их содержали, дали им хорошее воспитание, образование, чтобы было хорошее медицинское обеспечение, постоянный медицинский осмотр, требуются определенные условия. Семьи считают свои доходы, свои расходы, составляют семейный бюджет и думают.

- Да, это осознанное решение должно быть.

- Да. За последние 10-13 лет у нас произошли очень большие изменения в экономике. Рост экономики, то есть ВВП – 3,3 раза. Это очень большой рывок.

Это показывает правильность реформ, осуществляемых в Азербайджане президентом Ильхамом Алиевым. Мы очень серьезно использовали доходы, полученные от экспорта нефтяных ресурсов, правильно распределяли их, правильно направляли по секторам. А сегодня идет процесс «разветвления» экономики, процесс диверсификации.

Главными приоритетом в развитии экономики у нас сейчас является сельское хозяйство, уменьшение удельного веса импорта продовольствия, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции.

Второе – сильное развитие туризма. За пять первых месяцев этого года число туристов удвоилось по сравнению с прошлым годом. Сегодня в гостиницах в Баку нельзя найти ни одного свободного места. Это очень хороший показатель.

Третий приоритет у нас – транспорт. Азербайджан занимает ключевое географическое положение между Европой и Азией, между севером и югом. Поэтому мы сейчас делаем транспортную стыковку иранской железной дороги с российской железной дорогой. Уже заканчиваем стыковку нашей железной дороги с украинской – чтобы была прямая связка с Европой через этот маршрут и через северный. У нас огромные возможности в этой области, и мы это делаем.

А четвертое – ИКТ. Вы знаете, что Азербайджан космическая страна, у нас есть два спутника. Здесь очень большие возможности, и мы это сделаем.