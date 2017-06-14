Средние школы взяты под контроль

2017-06-14 12:14 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане сегодня в средних школах завершается 2016/2017-ый учебный год. В учебных заведениях проводятся мероприятия «Последний звонок». Министерство внутренних дел работает в усиленном режиме для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на modern.az, глава пресс-службы МВД Ильхам Бабаев заявил, что во всех средних школах принимаются меры безопасности, число несущих службу сотрудников увеличено.

Начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил, что дорожная полиция работает в усиленном режиме. Он также обратился к родителям выпускников:

«За обеспечение безопасности должна следить не только дорожная полиция, но и родители. Родители дают школьникам управлять автомобилем, за что полагается ответственность. Сегодня в связи с проведением мероприятий «Последнего звонка» все средние школы взяты под контроль, мы будем следить за тем, чтобы малолетним детям и школьникам не позволяли управлять автомобилем».

З.А.

