Прошла церемония выпуска курсантов высшей военной школы

2017-06-14 12:20 | www.oxu.az | 2

В Высшей военной школе имени Гейдара Алиева состоялась церемония выпуска курсантов.

Как передает Oxu.Az, в мероприятии участвовали офицеры высокого ранга Минобороны Азербайджана, представители общественности, курсанты и их близкие.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана, начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенант Низам Османов поздравил курсантов и их родителей с этим знаменательным днем.

Он отметил, что проводимые сегодня в Азербайджане в военной сфере реформы дают положительные результаты. Он отметил, что учебно-материальная база Высшей школы полностью отвечает современным требованиям:

«Здесь созданы все условия для успешной подготовки кадров ВС Азербайджана. Мы и впредь продолжим работу по укреплению образовательной системы, используя все возможности. Постоянное развитие сферы военного образования гарантирует подготовку высокоспециализированных офицеров. Каждый служащий здесь офицер, прапорщик, учитель, курсант должен выполнять возложенные на него обязанности».

Генерал-лейтенант отметил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта зависит от того, в каком состоянии находятся наши Вооруженные силы:

«Вступая в ряды вооруженных сил в качестве молодых офицеров, вы привносите новый боевой дух в нашу армию. Сегодня азербайджанская армия мощная и непобедимая».

Затем отличившимся выпускникам высшей военной школы имени Гейдара Алиева были вручены дипломы и памятные подарки.

Окончившие учебное заведение с отличием выпускники прикрепили эмблемы с изображением звезды и полумесяца к символическим пням, передающим смысл роста.

Затем состоялась церемония передачи и приема Боевого знамени Высшей военной школы имени Гейдара Алиева.

Знамя школы было передано курсантам очередного выпуска.

В исполнении образцового оркестра и курсантов прозвучал марш училища.

Затем курсанты под звуки торжественного военного марша прошли мимо трибун.

А.М.

