Азербайджанские студенты запустили модель микроспутника

2017-06-14 17:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Спутниковая команда NaaSAT Национальной академии авиации Азербайджана заняла 13 место на очередном международном конкурсе "Студенческий спутник - CanSat", говорится в среду в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, конкурс в котором приняли 40 команд участников, прошел 11 июня в США в штате Техас.

Команда NaaSAT выполнила техническое задание по разработке модели микроспутника CanSat. Техническое задание требовало разработать модель микроспутника, запускаемую на высоту в одну тысячу метров, на которой происходит отделение парашютируемого контейнера со "спутником".

При снижении до высоты 400 метров "спутник" отделяется от контейнера и планирует в течение двух минут. Во время планирования проводится измерение высоты полета, скорости ветра, параметры воздуха (температура, давление и состав), осуществляется фотосъемка по командам с земли. Полученные полетные и атмосферные данные отправляются на наземную станцию с использованием разработанного командой программного обеспечения.

Командой NaaSAT была предложена модель, включающая стеклопластиковый контейнер со спусковым механизмом на нихромовой проволоке и планер – высокоплан с убирающимся прямым крылом на резиновых расчалках.

Электронные компоненты полезной нагрузки планера включали в себя RF-модуль XbeeProS2B 2,4 GHz, микроконтроллер Atmega 328P, навигатор Neo-6MGPS, датчик скорости воздуха MPXV7002DP, датчик давления, высоты и температуры BMP180, зуммер и камеру.

Наземная станция представляет собой ноутбук с инсталлированным программным обеспечением со следующими компонентами: коннектор XbeePro S2B 2,4 GHz w/SMA, переходник N-jack– RP-SMA, адаптер USB-TTL, антенна TP-LINKTL-ANT2412D 12dBi.

Впервые команда NaaSAT принимала участие в данном конкурсе в середине 2016 года, заняв 31 место среди 40 команд участников.

(Автор: Гусейн Велиев)

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