Очередной раунд переговоров по новому соглашению ЕС- Азербайджан планируется в июле

2017-06-14 18:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В июле планируется провести очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном, сказал журналистам в Баку в среду первый советник посольства ЕС в Азербайджане Денис Данилидис.

"В августе будет отпускной сезон в Еврокомиссии в Брюсселе, поэтому мы планируем провести еще один раунд переговоров до этого времени. Заинтересованность в этом есть и у Азербайджана, и у ЕС", - сказал Данилидис.

По его словам, где будет проводиться следующий раунд переговоров - в Баку или Брюсселе, пока не определено

Советник посольства напомнил, что 13-14 июня прошел второй раунд переговоров.

"Было обсуждение в двух группах - политической и торгово-экономической. Переговоры шли очень успешно. Был достигнут хороший прогресс в переговорах.

Есть добрая воля обеих сторон, чтобы быстрее достичь соглашения. Обе стороны готовы к компромиссам", - сказал советник посольства.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)