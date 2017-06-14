Президент: «Джоджуг Марджанлы живой свидетель зверства армян»

2017-06-14 18:41 | www.apa.az | 4

«Сегодня важное событие в жизни страны - день восстановления села Джоджуг Марджанлы. Это историческое событие».





Как сообщает АПА, об этом заявил президент Ильхам Алиев в селе Джоджуг Марджанлы.





Он отметил, что жители этого села хорошо знают его историю. По словам президента, сейчас весь Азербайджан знает историю села Джоджуг Марджанлы, весь мир знает это село: «Это село занимает особое место в истории Азербайджана. В течение нескольких месяцев армянские оккупанты полностью уничтожили село, разрушили все дома. Джоджуг Марджанлы живой свидетель зверства армян. В декабре 1993 года в результате Горадизской операции, проведенной под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, более 20 сел, в том числе село Джоджуг Марджанлы, поселок Горадиз были освобождены от оккупантов. Но жить здесь было опасно и рискованно. Несмотря на это, семья Газиевых продолжала жить здесь. В апреле прошлого года при предотвращении армянской провокации азербайджанская армия провела успешную контратаку и освободила от оккупантов тысячи гектаров азербайджанских земель. Тысячи гектаров земель Агдеринского, Физулинского, Джабраилского районов были освобождены. Десятки тысяч гектаров земель сегодня находятся под контролем азербайджанской армии».

Глава государства отметил, что в результате возвращения высоты Леле Тепе в селе Джоджуг Марджанлы стало возможно безопасное проживание: «Во время встречи с военнослужащими, когда я в конце прошлого года был на освобожденных от оккупации землях, я поинтересовался, можно ли жить безопасно в Джоджуг Марджанлы. Мне сказали, что можно».

Глава государства отметил, что в январе этого года было подписано распоряжение, из резервного Фонда президента выделены средства, и в марте начались строительные работы: «С 20 марта по 20 мая часть села была восстановлена. На первом этапе были построены 50 домов, школа и мечеть. Мечеть была построена по образцу Шушинской мечети. Из Горадиза в Джоджуг Марджанлы проведена дорога. В селе дополнительно будут построены 100 домов, медпункт, будут приняты меры для создания рабочих мест. История Джоджуг Марджанлы – славная история, страдавшее от оккупации село восстанавливается. Азербайджан освободил часть оккупированных земель. Это славная история. После возвращения местных жителей, село оживится еще больше».