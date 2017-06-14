В Аппарате омбудсмена состоялась встреча с содокладчиком ПАСЕ

2017-06-14 18:43 | www.apa.az | 3

Содокладчик мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Сезар Флорин Преда был принят в Аппарате уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в Азербайджане.

Как сообщили АПА в пресс-службе Аппарата омбудсмена, на встрече присутствовал глава Бакинского офиса СЕ Жоэль Мермет.

Глава Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы проинформировал гостей о направлениях деятельности Института омбудсмена, работе, направленной на защиту, агитацию и обеспечение прав человека.

Заведующий отделом Аппарата омбудсмена Рашид Румзаде рассказал о посещениях пенитенциарных учреждений, рекомендациях, данных на основе национальных и международных стандартов и о ходе их выполнения, принятых лицах и работе, направленной на эффективное обеспечение их обращений, установленном взаимовыгодном сотрудничестве.

В ходе встречи были даны подробные ответы на интересующие гостя вопросы, обсуждены перспективы сотрудничества с СЕ.