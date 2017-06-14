В бакинских школах проводится «Последний звонок» – ФОТОРЕПОРТАЖ

2017-06-14 12:29 | www.oxu.az | 4

В этом году в Азербайджане 84 088 человек оканчивают XI классы средних школ.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства образования, в 2016-2017 учебном году в общеобразовательных школах республики 110 638 человек окончат IX классы, 84 088 – XI классы, заочные (вечерние) школы – 723 человека.

По прогнозам, в 2017-2018 учебном году в I классы будут приняты 164 945 учеников.

По приказу министра образования Микаила Джаббарова, мероприятие «Последний звонок» будет организовано 14 июня только в общеобразовательных учебных заведениях.

Сотрудник Oxu.Az сделал фото с мероприятия «Последний звонок» в одной из столичных школ.

Зульфия Гурбанова

ФОТО: Исмаил Нур

