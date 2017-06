В CinemaPlus Amburan открылся летний сезон по-мексикански (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Amburan под открытым небом состоялось торжественное открытие летнего сезона. Кинотеатр расположен в поселке Бильгя на первом этаже торгового центра Amburan Mall.

Тематика мероприятия была в мексиканском стиле, со своей декорацией и кухней. Гостями стали бизнесмены, звезды эстрады, актеры, телеведущие, режиссеры, продюсеры, блоггеры , представители бомонда и СМИ.

В кинотеатре была праздничная атмосфера с музыкальным сопровождением, фуршетом и различными напитками, конкурсами и розыгрышами призов.

Вечер завершился показом комедийного фильма «Спасатели Малибу». Поддержку в организации мероприятия оказали дубляжная студия Cinemazadeh и Cinema Distribution.

Для многих кинолюбителей CinemaPlus Amburan подготовил сюрприз – показ фильмов 24 часа!

В CinemaPlusAmburan 3 зала, отвечающих мировым стандартам. Залы оснащены удобными и высоклассными креслами испанского производства. Помимо этого, в CinemaPlus Amburan Mall-e применяется технология Master İmage 3D. В VIP-зале зрители получат возможность смотреть фильмы в креслах с персональным столиком, позволяющего заказывать еду и напитки во время киносеанса. Также во время просмотра фильма можно зарядить телефон с помощью специального оборудования USB, которое установлено на сидениях.

Возможности подарить киноманам незабываемые мгновения и идеальный отдых не ограничиваются только этим. Естественно, просмотр фильма и получение удовольствия немыслимы без попкорна и прохладительных напитков. Здесь для приятного и комфортного отдыха предлагаются разновидности попкорна, сахарной ваты и безалкогольных коктейлей со льдом.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.