Имущество двух ликвидированных в Азербайджане банков выставлено на продажу

2017-06-14 18:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выставил на продажу имущество двух ликвидированных коммерческих банков страны - Royalbank и Atrabank, говорится в сообщении фонда, распространенном в среду.

Продажа имущества будет осуществляться через Аукционный центр при Ассоциации банков Азербайджана.

Согласно сообщению, на аукцион выставляются мебель, находящаяся на балансе Royalbank, и два административных здания, принадлежащих Atrabank.

Первоначальная общая стоимость 473 единиц мебели Royalbank составляет 17 421 манат, первого административного здания Atrabank (Баку, Низаминский район, проспект Гара Гараева, 94С) - 1 010 190 манатов, второго административного здания Atrabank (Баку, Наримановский район, проспект Зии Буньядова, 48Е) - 2 363 250 манатов.

Подробнее с условиями участия в аукционах можно ознакомиться по нижеследующим ссылкам:

http://1anelan.com/items/h_rrac_aaelanlar_2934

http://1anelan.com/items/h_rrac_aaelanlar_2933

http://1anelan.com/items/h_rrac_aaelanlar_2935

Лицензия ОАО Royalbank была отозвана Центральным банком Азербайджана 12 июля 2012 года. 16 июля того же года закрытие Royal Bank было официально признано страховым случаем, и на выполнение обязательств банка перед вкладчиками был введен мораторий. Однако, как отмечал в январе 2016 года исполнительный директор ADIF, назначенного новым ликвидатором банка, Азад Джавадов, часть вкладов Royal Bank до сих пор не выплачена, и в основном невыплаченными остаются вклады нерезидентов.

Ранее ликвидатором Royalbank было ООО Azerbaijan International Consulting Company.

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана отозвала лицензию Atrabank 27 января 2016 года.

С 16 августа прошлого года ADIF назначен ликвидатором банка.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на 14 июня составляет 1,7023 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)