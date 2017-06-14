Катарский кризис является искусственным – вице-премьер Турции

2017-06-14 18:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Катарский кризис является искусственным и долго не будет продолжаться, сказал вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, сообщают в среду турецкие СМИ.

По его словам, никаких реальных причин для этого кризиса нет.

Вице-премьер также отметил, что Турция может взять в свои руки инициативу для решения этого кризиса.

Сегодня глава МИД Турции Чавушоглу посетит Катар, а затем Саудовскую Аравию.

Глава внешнеполитического ведомства Турции встретится с официальными лицами Катара и обсудит ситуацию в регионе.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Как заявил ранее Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром и призывает к продолжению диалога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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