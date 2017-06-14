Мурад Дадашов вернулся на шоу «Maşın» после операции – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-14 12:54 | www.oxu.az | 2

Заслуженный артист Азербайджана Мурад Дадашов после перенесенной операции вновь вернулся в прямой эфир шоу «Maşın».

Как передает Oxu.Az, ведущий рассказал, что чувствует себя нормально и продолжит вести передачу.

«Вчера я впервые смотрел шоу «Maşın» дома. У меня были проблемы с ногой, перенес легкую операцию. Слава Богу, я уже на ногах», - подчеркнул он.

Отметим, что реалити-шоу выходит в эфир каждый вечер в 22:00. Итак, в финале остались Оксана Расулова, Ислам Мехралиев и Эльджан Расулов. Пока ни один из участников не прервал свою борьбу за автомобиль.

А.С.

