Голландские путешественники на мотоциклах приехали в Джалилабад – ВИДЕО

2017-06-14 13:00 | www.oxu.az | 3

Супружеская пара из Голландии, отправившаяся в кругосветное путешествие на мотоциклах, добрались до Джалилабада.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, путешествие стартовало 4 месяца назад в Голландии. Вот уже четыре дня как пара находится в Азербайджане.

За этот срок путешественники успели ознакомиться с географией и национальной кухней нашей страны, особо подчеркнув гостеприимство местных жителей и их привязанность к своему национальному наследию.

На данный момент голландские путешественники проехали 13 стран, преодолевая 350- 400 километров в день. Мировое путешествие они планируют завершить в августе в Японии.

А.С.

