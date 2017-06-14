Напавший на конгрессменов в Вирджинии скончался

2017-06-14 20:44 | www.apa.az | 4

Открывший огонь по конгрессмену Стиву Скализу мужчина скончался от полученных ранений.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления по факту стрельбы в Александрии.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов США идентифицировали мужчину, который ранил из огнестрельного оружия Скализу. Им оказался 66-летний житель Иллинойса Джеймс Ходжкинсон.

Утром 14 июня неизвестный начал стрельбу по конгрессмену и его помощникам. Инцидент произошел на бейсбольной площадке в Александрии, штат Вирджиния.