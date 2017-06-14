При стрельбе в Сан-Франциско погибли не менее двух человек - ОБНОВЛЕНО

2017-06-14 21:07 | www.apa.az | 4

Не менее двух человек погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско.

Как сообщает АПА, об этом передает местный телеканал KRON.

Ранее сообщалось о нескольких пострадавших. Сам стрелявший при задержании был ранен и доставлен в больницу. Никто из полицейских при проведении операции не пострадал.

Стрельба произошла в офисе почтовой компании United Parcel Service.

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21:07

Несколько человек ранены в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел рядом с центром почтовой компании United Parcel Service.

Сообщается, что сам стрелявший при задержании был ранен и доставлен в больницу.