При стрельбе в Сан-Франциско погибли не менее двух человек - ОБНОВЛЕНО
2017-06-14 21:07 | www.apa.az | 4
Не менее двух человек погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско.
Как сообщает АПА, об этом передает местный телеканал KRON.
Ранее сообщалось о нескольких пострадавших. Сам стрелявший при задержании был ранен и доставлен в больницу. Никто из полицейских при проведении операции не пострадал.
Стрельба произошла в офисе почтовой компании United Parcel Service.
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21:07
Несколько человек ранены в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел рядом с центром почтовой компании United Parcel Service.
Сообщается, что сам стрелявший при задержании был ранен и доставлен в больницу.