Трое боевиков уничтожены, пятеро захвачены в ходе спецоперации в Иране

2017-06-14 21:58 | www.apa.az | 3

Силы безопасности Ирана уничтожили трех и захватили пятерых боевиков в ходе спецоперации на юго-востоке страны.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Mehr.

По его данным, контртеррористическая операция проводилась в районе Чехбехар приграничной с Пакистаном провинции Систан и Белуджистан. Изъяты пояса смертников и значительное количество взрывчатых веществ. В ходе боестолкновения погиб один иранский военнослужащий. В состав какой экстремистской организации или группировки входили боевики, не уточняется.