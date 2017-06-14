ФРС США повысила базовую ставку

2017-06-14 22:03 | www.apa.az | 2

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% с 0,75-1% годовых.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Это второе повышение ставки ФРС США в 2017 году. В последний раз регулятор повышал ставку в марте этого года — до 0,75-1%. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах.