В Сан-Франциско в результате стрельбы погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО-1

2017-06-14 22:28 | www.apa.az | 3

По меньшей мере четыре человека погибли в среду в результате стрельбы на территории одного из зданий американской почтовой компании UPS в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, стрельбу открыл сотрудник фирмы.

Ранее некоторые СМИ ошибочно сообщили, что стрельба произошла близ здания Почтовой службы США.

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21:07

Не менее двух человек погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско.

Как сообщает АПА, об этом передает местный телеканал KRON.

Ранее сообщалось о нескольких пострадавших. Сам стрелявший при задержании был ранен и доставлен в больницу. Никто из полицейских при проведении операции не пострадал.

Стрельба произошла в офисе почтовой компании United Parcel Service.

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21:07

Несколько человек ранены в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел рядом с центром почтовой компании United Parcel Service.

Сообщается, что сам стрелявший при задержании был ранен и доставлен в больницу.