Зияфет Аскеров: В отношениях Азербайджан-Россия какой-либо напряженности нет

2017-06-14 13:12 | www.oxu.az | 2

«Я не согласен с тем, что в отношениях Россия-Азербайджан наблюдается напряженность, никаких проблем нет».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламенсткого комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

З. Аскеров отметил, что со стороны России также никакого обострения отношений с Азербайджаном нет.

«Наши отношения с Россией развиваются на фоне стратегического партнерства. Считаю, что так будет и в будущем», - подчеркнул он.

A.M.