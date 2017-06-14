Азербайджан предложил Региональному союзу связи оптимизировать роуминг-тарифы

2017-06-14 20:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана выступило с предложением перед соответствующими организациями других стран по оптимизации роуминг-тарифов, сообщили Trend в среду в министерстве.

В ведомстве отметили, что Азербайджан является активным членом Регионального союза связи и ведет работу по регулированию роуминг-тарифов между странами-членами союза в составе специально созданной рабочей группы. В будущем рабочая группа планирует проводить прямые переговоры с мобильными операторами, а также будет иметь возможность для поощрения снижения роуминг-тарифов операторов стран, входящих в союз.

В апреле Совет ЕС принял последний законодательный акт, который позволит с 15 июня этого года отменить мобильный роуминг на всей территории сообщества.

Согласно этому документу, наценка, которую национальные операторы сотовой связи смогут выставлять с 15 июня иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории (внутри ЕС) за одну минуту разговора, не должна превышать 0,032 и 0,01 евро за СМС. Операторы также должны обеспечить последовательное снижение дополнительной оплаты трафика мобильного интернета за границей внутри Евросоюза с 7,7 евро за гигабайт в 2017 году до 2,5 евро за гигабайт в 2022 году. Все эти расчеты должны оставаться исключительно между компаниями - роуминговые платежи для конечных пользователей мобильной связи и граждан стран ЕС на всей территории Евросоюза с 15 июня будут запрещены.

Идею отмены мобильного роуминга в ЕС Еврокомиссия сформулировала в 2013 году, изначально предполагалось, что его отменят с 2015 года. Ее идея заключается в том, что Европейское сообщество является не только единым рынком, но и единым информационным пространством, однако верно это лишь на бумаге - на практике сегодня, как только гражданин любой из стран ЕС выезжает за ее пределы, хотя и не пересекает внешних границ Евросоюза, он немедленно попадает в зону роумингового обслуживания и платит за связь в несколько раз больше.

(Автор: Гусейн Велиев, Анвар Мамедов)