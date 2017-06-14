В Баку простились с известным композитором Рауфом Алиевым (ФОТО)

2017-06-14 20:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В мечети Тезепир в Баку прошла церемония прощания c известным азербайджанским композитором, заслуженным деятелем искусств Рауфом Алиевым, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и туризма Азербайджана.

В церемонии прощания приняли участие министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, народная артистка, председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде, директор киностудии "Азербайджанфильм" Мушфиг Хатамов, а также известные деятели культуры и искусства.

В своих выступлениях Фирангиз Ализаде и Мушфиг Хатамов рассказали о творческой деятельности Рауфа Алиева, который является автором произведений в различных музыкальных жанрах.

Рауф Алиев родился 1 мая 1947 года в Шуше. Окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Долгие годы был главным музыкальным редактором киностудии "Азербайджанфильм". Его симфонии, концерты, камерные и хоровые произведения, музыка к кинофильмам, песни хорошо известны общественности. Рауф Алиев написал музыку ко многим фильмам, среди них - "Волшебное дерево", "Черная Волга", "Мы вернемся", "Посторонние люди" и др.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)