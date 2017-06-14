При взрыве в столице Сомали погибли не менее девяти человек

2017-06-14 23:32 | www.apa.az | 3

Заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в центре сомалийской столицы Могадишо.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, не менее девяти человек погибли, среди них женщины и дети.

По данным агентства, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

В Сомали "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.