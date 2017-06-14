Глава ФРС США: “Повышения ставок следует ожидать и в дальнейшем”

2017-06-14 23:49 | www.apa.az | 3

ФРС оставила почти без изменений прогнозы по уровню ставок и росту ВВП США.

Как сообщает АПА-Экономикс, выступая на пресс-конференции глава ФРС Джанет Йеллен подтвердила, что повышения ставок следует ожидать и в дальнейшем.

По словам Д.Йеллен регулятор исходит из того, что уровень базовой учетной ставки банковского кредита в стране в конце нынешнего года будет составлять 1,4%, в конце 2018 г. - 2,1%, а в конце 2019 г. - 2,9%.

Согласно документам, распространенным по окончании заседания, американский центробанк ожидает роста ВВП США в нынешнем году на 2,2%, в 2018 г. - на 2,1%, а в 2019 г. - на 1,9%. Эти показатели также почти полностью совпадают с мартовскими - только темпы роста за текущий год скорректированы на 0,1 п.п. в сторону повышения.