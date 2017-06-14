В Азербайджане ожидается нестабильная погода

2017-06-14 13:16 | www.oxu.az | 2

В четверг, 15 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами туман. Днем юго-западный ветер сменится временами порывистым северо-западным ветром.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МЭПР.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18, днем 25-30, в Баку ночью 16-18, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 мм до 753 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди, местами интенсивные, град. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 26-31, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

С 15 по 17 июня на территории страны ожидаются нестабильная погода, грозы, дожди, местами интенсивные, град. Подует временами порывистый западный ветер. Уровень воды в реках поднимется. Ожидается, что в некоторых горных реках будет кратковременное половодье.

A.M.