Али Ахмедов: Наша экономика поднимется на новый уровень

2017-06-14 13:22 | www.oxu.az | 2

«Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, и не было бы Дня национального спасения, то мы бы жили совсем в другом Азербайджане. Сегодняшним Азербайджаном мы гордимся».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на проведенном при организационной поддержке партии «Ени Азербайджан» мероприятии «Азербайджан взойдет над миром как солнце», посвященном 15 июня – Дню национального спасения, сказал вице-премьер, исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

А.Ахмедов отметил, что кризис в Азербайджане в 90 годах прошлого века превратил жизнь каждого нашего соотечественника в ад:

«Все это беспокоило людей, будущее казалось темным и непредсказуемым. Люди видели будущее Азербайджана, своих семей в черных тонах. Все это подготовило почву для возвращения Гейдара Алиева во власть. С приходом Гейдара Алиева, благодаря его мудрости и дальновидности как государственного деятеля, беспокоящие людей проблемы постепенно нашли свое решение. Не случайно основоположником современного Азербайджана считается Гейдар Алиев. Наша экономика начала развиваться, была успешно реализована нефтяная стратегия».

Вице-премьер отметил: «В тот период удалось приостановить оккупацию наших земель. В то же время был заложен фундамент для развития нашей экономики. Национальное спасение продолжается и сегодня. Сегодняшнее развитие Азербайджана, проводимая под руководством президента Ильхама Алиева политика являются продолжением Национального спасения».

А.Ахмедов отметил, что Азербайджан должен оцениваться и оценивается как одна из самых успешных стран, обретших независимость в конце XX века:

«Развитие Азербайджана можно считать чудом. Его экономика выросла в 3,5 раза. Государства, в которых ежегодный рост экономики составляет 3-5 процентов, гордятся этим. За 12-13 лет рост экономики Азербайджана достиг 300-350 процентов».

Вице-премьер сказал, что в течение 12-13 лет пенсии были повышены на 250 процентов:

«Сегодня может идти речь о повышении пенсии, и это естественно. Однако достигнутые успехи на виду. Сегодня под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева страна переживает экономическую трансформацию. Идея Национального спасения обусловливает развитие. Сегодня Азербайджан перешел от стратегии невозобновляемых экономических ресурсов к новой стратегии возобновляемых экономических ресурсов, к стратегии нового экономического развития. Экономика Азербайджана перейдет на новый этап, добьется новых возможностей для еще большего повышения уровня благосостояния людей. Идея Спасения – это возобновляемая энергия Азербайджана».

A.M.