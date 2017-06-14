В Узбекистане сменилось руководство энергетической компании

2017-06-14 20:28 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Указом президента Узбекистана председатель правления АО «Узбекэнерго» Фазлиддин Саломов уволен с занимаемой должности. На место главы энергетической компании назначен Улугбек Мустафаев, сообщили Trend в "Узбекэнерго".

Фазлиддин Саломов, занимавший этот пост с сентября 2016 года, был уволен в связи с недостатками в решении вопросов, связанных с сокращением дебиторской задолженности за поставку электроэнергии на внутреннем рынке.

Улугбек Мустафаев с 2016 года работал заместителем главы администрации Джизакской области, еще раньше - первым заместителем председателя Центрального банка Узбекистана.

В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 45 электростанций общей мощностью более 12,4 тысячи МВт, в том числе общая мощность 38 электростанций АО "Узбекэнерго" - 12,1 тысячи МВт (оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру министерства сельского и водного хозяйства).

В состав АО "Узбекэнерго" включено также АО "Узбекуголь" - крупнейший производитель твердого топлива в республике.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)