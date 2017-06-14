Религиозный экстремизм и терроризм признаны в Узбекистане преступлениями - глава МИД

2017-06-14 20:39 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Меры по борьбе с радикализацией закреплены в национальном законодательстве и международных соглашениях Узбекистана. В Конституции и нормативных актах религиозный экстремизм и терроризм признаны преступлениями против мира и человечества, а также общественной безопасности.

Об этом сказал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в своем выступлении на встрече диалога высокого уровня "Центральная Азия - ООН" в Ашхабаде.

В выступлении главы МИД Узбекистана, обнародованном на сайте ведомства, подчеркивается, что нынешнее председательство Узбекистана в Организации исламского сотрудничества проходит под лозунгом "Образование и просвещение - путь к миру и созиданию", который был предложен главой государства Шавкатом Мирзияевым в его обращении к участникам 43-й сессии совета министров иностранных дел стран-членов ОИС, состоявшейся в октябре 2016 года в Ташкенте.

"В качестве практического вклада республики в раскрытие подлинно гуманистического духа ислама в Ташкенте будет создан Центр исламской культуры, девизом которого станет "Просвещение - против невежества", - сообщил министр.

По его словам, большое значение в республике в последнее время приобретает масштабная и адресная разъяснительно-просветительская работа, цель которой состоит в создании атмосферы нетерпимости к любым формам проявления религиозного экстремизма.

Глава МИД Узбекистана подчеркнул, что "искоренить идеологию религиозного экстремизма можно лишь вооружившись более сильной, аргументированной и научно обоснованной идеологией, базирующейся на истинном толковании священных исламских писаний и знаний".

Министр напомнил также, что в Самарканде при мемориальном комплексе Имама Бухари планируется создать международный научно-исследовательский центр по изучению многогранного религиозно-духовного наследия великих предков, внесших неизмеримый вклад не только в исламскую науку и культуру, но и в мирное развитие всей человеческой цивилизации.

"Рассчитываем на активное участие представителей духовенства государств Центральной Азии в работе создаваемого центра", - сказал Камилов.

Он подчеркнул, что важными факторами в предотвращении радикализации населения являются обеспечение межэтнической толерантности, повышение благосостояния людей и системный диалог с народом.

"В Узбекистане понятие религиозной терпимости переросло в атмосферу религиозной гармонии и открытости. Другими словами - наше единство в многообразии", - сказал министр.

Глава МИД отметил, что между странами Центральной Азии налажен механизм взаимодействия правоохранительных структур по противодействию терроризму и экстремизму. В качестве важного вклада в осуществление контртеррористической стратегии Узбекистан планирует провести в Самарканде в ноябре совместно с ООН международную конференцию высокого уровня по проблемам обеспечения безопасности и устойчивого развития в регионе.

Глава МИД Узбекистана подчеркнул, что в Узбекистане высоко ценят координирующую роль ООН и деятельность регионального центра по превентивной дипломатии в борьбе с терроризмом и экстремизмом и выступают за скорейшее принятие всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом и создание в ООН нового управления по борьбе с терроризмом.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)