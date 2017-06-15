В Азербайджане отмечается День национального спасения

2017-06-15 00:01 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, сложная общественно-политическая ситуация, сложившаяся в Азербайджане в июне 1993 года, могла привести к гражданской войне.

Дислоцированная в то время в Гяндже воинская часть №709 отказалась подчиняться Министерству обороны. Для подавления мятежа правительство отправило в Гянджу войска. Однако в результате неумелой политики руководства страны масштаб мятежа увеличился и достиг неуправляемого уровня. Мятежные военные соединения двинулись на столицу из Гянджи, возглавлявшие мятеж требовали смены власти.

Для выхода из сложившейся ситуации правящий тандем партий НФА-Мусават в последний момент обратился за помощью к Гейдару Алиеву.

Выдающийся общественно-политический деятель Гейдар Алиев, занимавший в то время пост председателя Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана (НАР), принял приглашение и 9 июня прилетел в Баку. Взяв на себя миссию по спасению страны от гражданской войны, Гейдар Алиев, подвергая свою жизнь опасности, отправился в Гянджу. В результате переговоров ему удалось предотвратить в Азербайджане гражданское противостояние.

15-го июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. С этого момента в новой истории Азербайджана начался очередной успешный этап развития, продолжающийся по сей день.

С 1998 года 15-ое июня отмечается на государственном уровне как День спасения и считается нерабочим днем.