В Азербайджане отмечается День национального спасения

2017-06-15 00:01 | www.oxu.az | 3

Сегодня азербайджанский народ отмечает День национального спасения.

Как передает Oxu.Az, в 1992-93 гг. в Азербайджане наблюдался кризис власти.

В молодой Азербайджанской Республике шла борьба за руководство страной между отдельными лицами и группами. После прихода к власти 14 мая 1992 года Народный фронт с первого дня своей деятельностью показал полную неспособность управлять страной.

Летом 1993 года в Азербайджане создалась реальная угроза гражданской войны. В тяжелый для Родины день Народный фронт пригласил из Нахчывана в Баку выдающегося лидера Азербайджана — Гейдара Алиева. Приняв настойчивые приглашения народа и руководства страны, 9 июня Гейдар Алиев прибыл в Баку.

За очень короткое время Гейдар Алиев смог предотвратить в Азербайджане гражданскую войну. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Таким образом, 15 июня вошло в историю страны как День национального спасения. По требованию народа Милли Меджлис (парламент Азербайджана) в июне 1997 года объявил этот день праздником.

С 1998 года этот праздник отмечается на государственном уровне. Именно с 15 июня 1993 года и начался фактически процесс становления современной Азербайджанской Республики.

С.Б.

