В Азербайджане отмечается День национального спасения

2017-06-15 00:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 15 июня отмечается День национального спасения.

В октябре 1991 года Азербайджан обрел независимость. Однако в первые годы независимости в стране образовался внутренний кризис и кризис власти. Во всех сферах общественной жизни наблюдались хаос, неразбериха. Осложнялась ситуация в армии, увеличивались случаи дезертирства. С каждым днем усиливалась армянская агрессия. В Азербайджане наблюдался кризис власти. В молодой республике шла борьба за руководство страной между отдельными лицами и группами. После прихода к власти 14 мая 1992 года Народный фронт сразу же продемонстрировал своей нездоровой деятельностью полную неспособность к управлению страной.

Летом 1993 года в Азербайджане возникла реальная угроза гражданской войны.

В тяжелые для Родины дни, приняв настойчивые приглашения народа, в Баку 9 июня прибыл выдающийся сын Азербайджана Гейдар Алиев. За очень короткое время Гейдар Алиев смог предотвратить в Азербайджане гражданскую войну.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Таким образом, этот день вошел в историю страны как День национального спасения. По требованию народа Милли Меджлис (парламент) в июне 1997 года объявил этот день праздником.