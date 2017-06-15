Сенат США одобрил расширение санкций против России
2017-06-15 00:22 | www.apa.az | 2
Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, новые меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.
Теперь законопроект перейдет на рассмотрение палаты представителей конгресса, откуда в случае утверждения отправится на подпись главе Белого дома.