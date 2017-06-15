Сенат США одобрил расширение санкций против России

2017-06-15 00:22 | www.apa.az | 2

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, новые меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.

Теперь законопроект перейдет на рассмотрение палаты представителей конгресса, откуда в случае утверждения отправится на подпись главе Белого дома.