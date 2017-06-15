Çavuşoğlu'ndan Katar krizinde diyalog çağrısı

2017-06-15 00:25 | www.trend.az | 0

Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, burada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim ile görüşmelerde bulundu.

Katar temasları ile ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, Doha'daki görüşmelerinin ardından bu akşam Kuveyt'e geçerek temaslarda bulunacağını söyledi. Çavuşoğlu, Cuma günü de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak Mekke'ye geçerek kendisiyle bir araya geleceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Türk halkının selamlarını, en iyi dileklerini ilettikten sonra bu yaşanan süreçte krizle ilgili düşünceleri ve buradaki durum hakkında tabii görüş alışverişinde bulunduk, bilgiler edindik. Ayrıca Türkiye olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve bizler olarak bu sorunun çözülmesi için neler yapıyoruz. Kimlerle görüştük hangi konular gündeme geldi ve bundan sonra hangi adımları atabiliriz, bunları değerlendirme fırsatı bulduk. Moraller gayet iyi. Halkta da aynı şekilde. Fakat Katar'a karşı alınan bazı tedbirler var. Onlar da bu tedbirlerin gerekçelerini ve ne olduğunu öğrenmek istiyorlar, bir şeyi düzeltmek için."

Çavuşoğlu Kuveyt ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Bu süreçte Kuveyt'in ara buluculuk yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın temasları var, ziyaretleri var ve bundan sonraki süreçte kendisi de çabalarını sürdürecek. Buradan Kuveyt'e geçeceğiz, bu akşam ya da yarın sabah görüşmelerimiz olacak. Dışişleri Bakanı ile saati belli oldu. Kuveyt Emiri ile de aynı şekilde görüşeceğiz ve fikir alışverişinde bulunacağız. Biz ne yapabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz? Gerçekten hiç arzu etmediğimiz bir durum yaşıyoruz şu ramazan ayında. Kardeş ülkeler arasında böylesine bir kriz ve insanları doğrudan etkileyen bazı adımlar var. Bunu mutlaka aşmamız lazım. Barış yoluyla, diyalog yoluyla aşmamız lazım. Türkiye de buna katkı sağlıyor. Türkiye yaptığı tespitleri paylaşıyor. Yanlış olan şeyleri de söylüyor ama sadece söylemek yetmez. Biz bu sürece başından beri katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız kral, cumhurbaşkanı, başkan, başbakan, emir gibi birçok liderle görüştü. Uluslararası örgütlerle de temastayız. Aynı şekilde biz birçok dışişleri bakanıyla görüştük. Başbakanımız aynı şekilde muhataplarıyla aynı konuyu değerlendiriyor. İnşallah aşarız, yani aşmaya çalışıyoruz. Bu ziyaretlerimizin de amacı bu."

Kaynak: AA