Полиция: “Инцидент со стрельбой в Сан-Франциско не связан с терроризмом”

2017-06-15 00:48 | www.apa.az | 3

Неизвестный покончил с собой после того, как устроил стрельбу в отделении компании UPS города Сан-Франциско, жертвами которой стали три человека.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в полиции Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что не менее четырех человек погибли при стрельбе в отделении курьерской компании UPS в Сан-Франциско.

По данным полиции, еще два человека получили ранения в результате стрельбы, они госпитализированы. Полиция подчеркнула, что инцидент не имеет отношения к терроризму.

Личность стрелка не раскрывается. Полиция пока не подтверждает, что он также работал в компании UPS.