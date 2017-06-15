В Могадишо более 20 человек находятся в заложниках после нападения боевиков

2017-06-15 01:31 | www.apa.az | 3

Более 20 человек находятся в заложниках после атаки боевиков на гостиницу в столице Сомали Могадишо.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель полиции.

Полиция ликвидировала двух боевиков, десять заложников освобождены. Операция по освобождению продолжается.

Ранее сообщалось, что заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в центре сомалийской столицы, не менее девяти человек погибли.