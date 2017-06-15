Пентагон подтвердил, что может определять численность ВС США в Афганистане

2017-06-15 01:38 | www.trend.az | 3

Глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил, что президент США Дональд Трамп передал его ведомству полномочия по определению численности американских войск в Афганистане, передает РИА Новости.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Трамп предоставил Мэттису полномочия по определению численности американского военного контингента в Афганистане. По данным агентства, немедленного объявления об увеличении численности войск не будет. Сейчас она составляет около 8,4 тысячи военнослужащих.

"Президент передал министерству обороны полномочия по определению численности войск в Афганистане. Это даст нашим военнослужащим больше возможностей для проведения операций", — заявил Мэттис и уточнил, что это было сделано во вторник.

Конкретная численность войск США в Афганистане в заявлении не уточняется.