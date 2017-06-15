İçişleri Bakanı Soylu: Güvenlik güçlerinin bu dönemi tarihe geçecek

2017-06-15 01:58 | www.trend.az | 0

Jandarma Genel Komutanlığının 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Güvercinlik Eğitim ve Spor Tesisleri'nde iftar verildi.

İftara, İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Program öncesinde tasavvuf dinletisi ve dua edilmesinin ardından emekli öğretmen Ruhsati Eroğlu, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazdığı "Jandarma Türküsü"nü seslendirdi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, her mesleğin kendine ai̇t kazançları ve getirileri olduğunu, bazılarında sadece çok para kazanıldığını, bazılarının ise geliri az olmasına rağmen makamı ve mevkisi olduğunu söyledi.

Çok az mesleğin para kazanmak değil dua kazanmak i̇çi̇n yapıldığını ve bunlardan birisinin de jandarma olduğunu vurgulayan Soylu, bu görevi̇n temeli̇nde vatan sevgisi, hedefinde şehitlik ve gazilik bulunduğunu belirtti.

"Tarihe geçecektir"

Dönemin alelade bir dönem olmadığına dikkati çeken Soylu, "Gerek jandarmanın, gerek diğer emniyet birimlerimizin, askerimizin, polisimizin, korucumuzun bu dönemi, 'ülkemizin tarihinde bir şeyleri değiştiren, yılların acısını, kanayan yarasını dindiren nesil' olarak tarihe geçecektir." diye konuştu.

Jandarma teşkilatının "Türkiye'nin içindeki bütün cerahati temizleyen bi̇r efsane nesil" olarak tari̇he geçeceğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye bugün terörle mücadelesinde tarihindeki en güçlü noktadadır. Eski dönemlerde emek vermiş kardeşlerimizin yaptıkları elbette ki kıymetli hizmetlerdir. Allah hepsinden razı olsun, emek verdiler, can verdiler, gayret sarfettiler. Ancak bu dönemde hem teknik kapasite olarak, hem anlayış olarak dünün çok daha ilerisindeyiz. Karşımızdaki örgüt sayısı artmış olmasına rağmen, bugün bütün güvenlik birimlerimiz 178 yıl önceki azim ve kararlılıkla, Çanakkale'deki kahramanlıkla ama illaki yeni teknolojilerle, yeni stratejilerle bu işin üstüne gitmektedir. İnşallah buradan en kısa zamanda netice alınacaktır. Derdimiz bu milletin huzuru, çocuklarımızın şu ay yıldızlı bayrak altında güvenle yaşamasını, barış ve kardeşlik içinde yaşamasını temin etmektir. Diğer güvenlik güçleri̇mi̇z gi̇bi̇ jandarmamız da 178 yıldır bu amaç uğruna çalışmaktadır."

Türkiye'de yaşayanların bu topraklarının hakkını verdiğini ve Anadolu vicdanını kendi gönül dünyasında özümsediğini ifade eden Süleyman Soylu, Türk milletinin bir hedefi olduğu gibi bu millete karşı hasmane duygular besleyenlerin de hedefinin kardeşlik ve birliktelik duyguları olduğunu vurguladı.

Soylu, "Bu kardeşliğin, bu birlikteliğin gücünü bütün hasımlarımız bilmektedir ve adımlarını ona göre atmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA