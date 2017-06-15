ВМС США обвинили Иран в "небезопасном" поведении в Ормузском проливе

2017-06-15 02:07 | www.trend.az | 3

ВМС США заявили, что иранское судно направило лазер на американский вертолет, сопровождавший суда США в Ормузском проливе, и что такое поведение представляет опасность для судоходства, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел 13 июня, когда группа американских кораблей находилась в международных водах Ормузского пролива. Как заявил представитель ВМС США Билл Урбан, иранское судно поравнялось с американскими и направило прожектор на один из них.

"Вскоре после этого иранское судно навело лазер на вертолет CH-53E, который сопровождал группу судов", — заявил он.

По словам, впоследствии иранское судно осветило еще одно американское судно, подойдя к нему на 800 метров.

Как говорится в заявлении американских ВМС, "освещение вертолетов лазерами в ночное время опасно, так как создает опасность для судоходства".